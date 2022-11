Lussemburgo, Lex Delles: “Strategia turistica in tre punti”

L'Italia è il sesto mercato di provenienza più importante per il Lussemburgo, dopo i Paesi limitrofi e la Gran Bretagna. “Nel 2021 – conferma il ministro del turismo del Granducato di Lussemburgo, Lex Delles (nella foto) - sono stati registrati quasi 47mila pernottamenti di turisti italiani. Il 70% dei viaggi degli italiani in Lussemburgo rientra nel turismo leisure, mentre il 30% fa parte del turismo d'affari. Il principale motivo che spinge i turisti italiani a visitare il Lussemburgo è la possibilità di scoprire una nuova destinazione e la maggior parte dei turisti italiani è alla prima esperienza. La capitale Lussemburgo è in assoluto il luogo più visitato e l’aereo si riconferma il mezzo di trasporto utilizzato dal 53% dei viaggiatori del Belpaese”.

Per il futuro, il ministro cita una strategia in tre punti: “Migliorare la qualità della vita tramite il turismo; mantenere a un livello elevato il grado di soddisfazione dei visitatori; rafforzare l'economia con il supporto di partner e aziende efficienti”.



Sul fronte Mice, “Nel 2019 è stato creato il Luxembourg Convention Bureau; il Lussemburgo occupa attualmente il 54° posto nel Destination Performance Index dell'International Congress and Convention Association. La mission del Lcb è quella di promuovere e contribuire a sviluppare il Lussemburgo all'estero quale destinazione per riunioni aziendali e associative, da piccoli team building a grandi convention, in uno dei settori economici chiave più fiorenti del Paese”.



Allo studio anche diverse iniziative per il trade italiano. “Ci concentreremo principalmente sull'organizzazione di educational riservati agli operatori dell’industria turistica italiana. A questo si aggiungono, tra gli altri progetti, attività di promozione in collaborazione con Luxair”.

Le destinazioni italiane servite dalla compagnia di bandiera si diversificano a seconda della stagione e potrebbero variare ancora per l'estate 2023. Attualmente, per l'inverno 2022/2023 sono previsti 36 voli settimanali da Bologna, Roma, Milano, Venezia, Bari e Napoli. Le destinazioni aggiuntive per l'estate 2023 sono Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Olbia, Palermo, Rimini, Lamezia-Terme, Pescara.