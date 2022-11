AlUla, lo sviluppo futuro passa dal segmento lusso

L’Arabia Saudita spinge sull’acceleratore della promozione in Italia. Nel corso della tre giorni organizzata da Saudi Tourism Authority presso il Saudi Hub allestito a Milano, fra le regioni del Paese che hanno presentato la propria offerta c'era anche AlUla.

“Nel corso della stagione 2021-2022, quello italiano è risultato tra i principali mercati internazionali ad AlUla - ha commentato Lucrezia Martinengo (nella foto), sales & marketing manager di Martinengo Communication, ufficio di rappresentanza in Italia di AlUla -. La destinazione ha una grande attrattiva sui viaggiatori italiani grazie alla sua immensa ricchezza quanto a patrimonio culturale, storico e naturalistico unitamente allo sviluppo sostenibile che la contraddistingue”.



Il trend è positivo: “Stiamo notando un interesse in costante crescita e siamo sicuri che il calendario sempre più ricco degli AlUla Moments, la stagione degli eventi ad AlUla, unitamente alla nuova apertura di strutture ricettive di alto livello quali Banyan Tree AlUla e Habitas AlUla, saranno un importante stimolo per consolidare ulteriormente il mercato italiano nel corso della stagione 2022-2023”. I.C.