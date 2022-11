Slovenia, a Lubiana il cuore dei mercatini natalizi

Mercatini, giochi di luci ed eventi: la Slovenia gioca una delle sue carte migliori proprio in occasione delle festività natalizie. Cuore dei festeggiamenti di fine anno è la capitale Lubiana, invasa di luminarie per un totale di 50 chilometri formati dai milioni di lucine.

Ogni anno, le opere che compongono il sistema delle luminarie cittadine sono circa 850 e si sviluppano intorno ad un nucleo centrale di composizioni realizzate dall' artista Zmago Modic. Tra le luminarie più famose da non perdere è la Pioggia di Meteoriti della via Slovenska Cesta o Le Costellazioni della piazza Prešeren. Piazza Prešeren è il centro dei festeggiamenti: è qui, tra il triplo ponte sulla Ljubljanica e la facciata barocca della chiesa dell'Annunciazione della Vergine, che si svolgono i mercatini di Natale di Lubiana. I banchi in legno che riempiono la piazza sono una vetrina per giovani designer locali, ma anche un’ottima occasione per provare i prodotti tipici locali.



Altre piazze della città diventano un teatro a cielo aperto: spettacoli e concerti gratuiti ogni sera nella Piazza Novi e la Land of Ice sulla piazza del Congresso, dove artisti sloveni e internazionali espongono sculture di ghiaccio per tutta la stagione invernale.



Il mercato festivo di dicembre inizia il 25 novembre. Il programma dei mercatini sarà offerto presso il lungo fiume Breg e Petkovškovo nabrežje e durerà fino al 1 gennaio 2023. Il programma culinario durerà fino all'8 gennaio 2023.