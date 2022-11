Si apre con i pronostici a favore per il turismo Uk il Wtm 2022, all’ExCel London dal 7 al 9 novembre. Con i viaggi tra le priorità e con le prenotazioni per dicembre e Natale in aumento, sia sul fronte outgoing che per l’incoming, sul Regno Unito soffia il vento dell’ottimismo.

I britannici stanno facendo registrare ai booking incrementi di vendite di viaggi all’estero di circa il 50 per cento rispetto all’ultima parte del 2021, e questo nonostante l’impennata del costo della vita. Numerosi, secondo le previsioni, anche i turisti che arriveranno in Gran Bretagna, in primis dagli Stati Uniti, quindi da Spagna, Italia, Francia e Germania.



Un’industria del turismo resiliente, determinata a perseguire i principi della sostenibilità, grande tema portante della 43ma edizione del World Travel Market. Un tema che sarà anche al centro del Summit dei ministri del Turismo di tutto il mondo, che si riuniranno domani nell’ambito della fiera londinese, per il vertice organizzato con l’Unwto e il Wttc.



Intanto gli analisti della Euromonitor International prevedono importanti novità al servizio del turismo: l’ultimo studio, che verrà presentato al Wtm, rivela come gli operatori del comparto si stiano orientando verso l'innovazione digitale. S.P.