"Per ricostruire la spesa internazionale il turismo americano punta su un’offerta più diversificata e accessibile a tutti. E mette in campo tutta la sua potenza di fuoco: il governo federale degli Stati Uniti ha infatti previsto di mettere a disposizione 250 milioni di dollari in finanziamenti straordinari per sostenere Brand Usa, con l’intento di accelerare una ripresa post-pandemica ancora zoppicante. “L’andamento degli arrivi resta di difficile lettura - ammette Jackie Ennis, vicepresident global markets di Brand Usa - dal momento che a settembre i mercati esteri hanno fatto segnare un nuovo -34 per cento rispetto ai valori del 2019, nonostante i leggeri miglioramenti di luglio e agosto (-9 per cento). Gli italiani risultano in linea col trend generale, con un -38 per cento a fine settembre, pari a circa 511mila visitatori...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)