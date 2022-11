Una ripartenza più lenta rispetto ad altre destinazioni ma comunque prospettive decisamente positive per il prossimo anno.



Francesco Paradisi, presidente di Visit Usa, nella nuova puntata di Gente di Viaggi fa il punto sulla destinazione Stati Uniti che, dopo anni difficili, sta rimettendo in moto la macchina del turismo.



L'Italia mantiene il posizionamento che aveva prima dello stop pandemico, anche se i numeri non sono ancora quelli del 2019. Da segnalare anche l'aumento del costo medio della pratica.