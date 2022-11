Malta: ottime prospettive per l'inverno dopo i brillanti risultati estivi

Stagione estiva e invernale in perfetta continuità per Malta. Dopo i record di arrivi dall'Italia registrati fra giugno e agosto, con ben 70mila visitatori solo in quest'ultimo (+22% sul 2019), il tasso d'occupazione per l'ultima parte dell'anno ruota attorno 70%.

"Il Belpaese si conferma il nostro secondo mercato - sottolinea Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority in Italia - avendo recuperato a ritmi molto sostenuti i bacini logorati dal periodo pandemico. Il ripristino di tutte le 16 rotte aeree di Air Malta e Ryanair, spinto dal raddoppio dei voli quotidiani su Roma Fiumicino, sta contribuendo ad avvicinare per l'inverno un pubblico interessato tanto al trekking archeologico nel sud-ovest, quanto al diving archeologico".



Insieme al tour operator Shiruq, il progetto fotografico "Beyond Clichés" su Malta sarà sino al 30 ottobre anche a Palazzo Ferrero a Biella. A. C.