Jeddah: al via 160 progetti per lo sviluppo dell'area portuale

L'autorità portuale saudita Mawani ha firmato due contratti per un totale di 171 milioni di dollari per lo scavo e la costruzione di nuovi ormeggi al porto di Jeddah.

Lo riporta Ansamed citando The National News, che spiega come il regno saudita sia molto concentrato sullo sviluppo dell'infrastruttura che è al centro del trasporto dell'area Medio Oriente e Africa del Nord.



L'autorità saudita ha firmato un accordo con il consorzio formato da PC Marine Services and Modern Building Leaders per sviluppare il porto sul Mar Rosso. Il contratto fa parte delle iniziative del Mawani per accelerare la crescita nei trasporti marittimi e nell'industria logistica, guidare una svolta di trasformazione del porto in base operativa che porti a termine 160 progetti e sviluppare in maniera sostenibile il settore marittimo nella corsa per trasformare il regno in un hub logistico globale che connetta i tre continenti.



Il progetto è una parte del National Transport and Logistics Strategy, lanciata dal Governo lo scorso anno con una vision programmatica fino al 2030.



Per gli attracchi, il contratto prevede la creazione di approdi profondi 16 metri e lunghi 1.100 metri per ricevere grandi navi.