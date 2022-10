Singapore per super ricchi: quanto costa un weekend senza limiti

Spendono tra i 50 e gli 80 milioni di dollari all’anno. Sono i supermiliardari, le donne e gli uomini più ricchi del pianeta che, negli ultimi anni, sono aumentati non solo negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale, ma anche in Asia.

In base ai calcoli fatti dal giornale il Paìs, che nel mondo ne conta poco più di 3mila, a Hong Kong ce ne sono 114, a Pechino 63, 40 a Mumbai e 50 a Singapore. Ed è proprio quest’ultima una delle mete più costose del mondo e che, quindi, attira l’aristocrazia dei paperoni.

Ipotizzando un weeekend di lusso estremo a Singapore, chi non bada a spese può alloggiare nella suite dell’esclusivo 32esimo piano dell’hotel Ritz, il cui costo è di circa 13mila euro a notte. Gli appassioanti di Formula 1 potranno poi avere l’accesso illimitato al circuito di gara, ai suoi box, alle aree Vip e al paddock della Red Bull. La proposta porta proprio la firma di Red Bull, che l’ha messa a punto per la modica somma di 10.800 euro.



Continuando a fare i conti in tasca ai super ricchi il quotidiano di Madrid – come riportato da agi.it – sottolinea come un tavolo per due e un menù tre stelle Michelin allo Zen, il ristorante più caro di Singapore, costi 1.600 euro a persona, mentre una cena romantica e dj session internazionale in uno dei club galleggianti di Marina Bay ha un costo di 1.200 euro a testa.



Festa di gruppo

Per un tavolo di gruppo nell'area riservata di uno degli after party del grande circo motoristico, con vassoi di ostriche e caviale premium e open bar di champagne Perrier-Jouët, vodka Belvedere o tequila invecchiata, si può arrivare a sborsare 45mila dollari nell'Amber Lounge, la sala delle feste frequentata da piloti come Nico Rosberg o Fernando Alonso, o 70mila dollari nella Noir Suite, la sala privata del ristorante Le Noir.



Tuttavia per trovare l'hotel più costoso del mondo i paperoni dovranno spostarsi ai Caraibi, per la precisione a St. Lucia. QUi è ormeggiato il Lovers Deep Luxury, l’hotel sottomarino che fa il giro dell’isola caraibica. In pochi possono competere con i suoi costi: secondo il giornale spagnolo dormire una notte nel sottomarino costa, in questo momento, qualcosa come 160mila euro.