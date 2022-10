Tourism Seychelles sul 2023: presentato il nuovo sito

di Paola Trotta

Tourism Seychelles pensa già alle prossime festività e ai nuovi progetti per il 2023 dopo i risultati registrati negli ultimi mesi, che vedono l’Italia al 5° posto per numero di visitatori (circa 14 mila) dall’inizio del 2022.

“Il turismo è ripreso con numeri importanti da diversi mercati, soprattutto quelli europei, e anche lquello italiano ha prodotto cifre significative- ha spiegato Bernadette Willemin (nella foto), direttore generale marketing di Tourism Seychelles -. L'arcipelago mira a chiudere l’anno con 300mila visitatori e non prevede cali futuri. Abbiamo lanciato il nuovo logo e il nuovo sito proprio in segno di rinnovamento e di proiezione verso nuovi progetti come quello relativo allo sviluppo del turismo green e sostenibile, a nuovi itinerari e soprattutto esperienze a contatto con la popolazione locale".