Disneyland Paris sponsor della digital edition di TTG Magazine

È Disneyland Paris lo sponsor del prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì 24 ottobre e sfogliabile anche online con la digital editon. Il giornale racconterà i personaggi, le aziende e le notizie di TTG Travel Experience, che si è tenuta a Rimini la scorsa settimana.

Disneyland Paris ha recentemente rinsaldato il legame con le agenzie di viaggi italiane sia con il progetto D-Factor che con Disney Stars Ambassador, il programma dedicato a una selezione di dettaglianti per premiare le vendite sulla destinazione.



Sempre per le agenzie è stata lanciata inoltre la Disney Stars University, un percorso di formazione per approfondire le tecniche di vendita.