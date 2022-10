Tourism Australia lancia la nuova campagna globale

Tourism Australia presenta la nuova campagna per raccontare la destinazione e invitare i viaggiatori a scoprire il Down Under. Dopo due anni difficili e la recente riapertura dei confini, si riparte dalla parola-chiave dell’ospitalità australiana, ossia il “G’day”.

E così la piattaforma di comunicazione There’s Nothing Like Australia si evolve in 'Come and Say G’day', una campagna globale realizzata con l’obiettivo di trasmettere emozioni e strappare un sorriso, introducendo al contempo la nuova ambasciatrice di Tourism Australia, la cangurotta Ruby accompagnata dall’unicorno Louie.



Un cortometraggio vede i due personaggi in giro tra i luoghi più iconici filmati con autenticità e un pizzico di magia. “Molte destinazioni dopo la pandemia hanno incrementato i propri investimenti per spingere un turismo alto spendente - commenta Eva Seller, regional general manager di Tourism Australia -. Questo ha portato allo sviluppo di numerose idee creative e dunque a una vera e propria competizione”.



Da qui, la decisione di lanciare questa campagna ispirazionale sulla quale le aspettative sono molto alte, un investimento extra per affrontare l’attuale periodo di incertezza e convincere le persone a visitare il Paese. G. G.