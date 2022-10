La trasformazione di Vienna tra green e spazi urbani

Vienna guarda ben oltre il 2023. "La celebrazione del 150° anniversario dell'Esposizione Universale in programma per l'anno prossimo - spiegano Ingrid Friz-Frizberg e Isabella Rauter, rispettivamente responsabile adv e media dell'Ente del turismo di Vienna - rappresenterà un'occasione non solo per riscoprire in che modo la capitale austriaca si sia trasformata in una metropoli contemporanea, ma anche quale futuro attendano la città e il turismo nell'era della rivoluzione eco-digitale".

Alla presentazione del programma 'Visione e Ripartenza' è intervenuto a Milano anche il futurologo Andreas Reiter, mostrando come già oggi gli spazi urbani stiano favorendo una fusione fra aree verdi e funzionali tradizionalmente distinte, a favore di una "fruizione partecipativa e diffusa".



Tra i progetti, in arrivo nel 2023 anche tre nuovi hotel (Indigo Vienna, Rosewood Vienna, The Leo Grand).



Nella foto, da sinistra: Andreas Reiter, futurologo ZTB Zukunfbüro; Isabella Rauter, responsabile media Vienna Tourism Board; Ingrid Fritz-Fritzerg, responsabile adv Vienna Tourism Board; Erwig Kolzer, direttore Austria Turismo; Bianca Bellora Durán, market management Vienna Tourism Board



Alberto Caspani