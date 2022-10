La Norvegia completa il recupero: agosto ai livelli del 2019

L'appeal della Norvegia sui viaggiatori internazionali si conferma alto, soprattutto su quelli provenienti dalla Penisola. Il mese di agosto 2022 parla infatti di un andamento più che positivo per quanto riguarda il numero di pernottamenti di viaggiatori in arrivo dalla Penisola, registrando un +169% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un +1% contro agosto 2019.

Gli italiani che si sono recati in Norvegia per le proprie vacanze hanno preferito soggiornare in hotel (67,7%) e in campeggio (18,2%); a seguire in case vacanza e negli ostelli.



Anche la bassa stagione non ha deluso: i risultati parlano di un ottobre 2021-marzo 2022 quasi alla pari con il 2019/2020, traguardi che descrivono come il Paese scandinavo sia una meta da godere anche al di fuori dei mesi estivi grazie a esperienze come 'andare a caccia' di aurore boreali o partecipare a safari fotografici per osservare da vicino balene e orche.



Gaia Guarino