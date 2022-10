Cuba oltre il milione di turisti nel 2022

Cuba rialza la testa dopo le restrizioni legate alla pandemia. L'Isla Grande ha raggiunto, ad agosto, il milione di visitatori nel 2022. in tutto il 2021 si era fermata a quota 500mila.

Come riporta hosteltur, per quanto riguarda i Paesi immissori Canada, Stati Uniti e Spagna rappresentano il 43% dei visitatori quest'anno.



Ora l'obiettivo di Cuba è chiudere l'anno con un totale di 2,5 milioni di turisti. Numeri che comunque sono ancora lontani dalle cifre pre-Covid, quando sull'isola approdavano dai 4 ai 5 milioni di viaggiatori l'anno. Il turismo rappresenta la seconda voce per quanto riguarda il Pil nazionale.