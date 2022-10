Il ritorno della Gran Bretagna, tutti gli strumenti per il trade

Per il Regno Unito il turismo internazionale rappresenta una delle industrie più preziose, la terza per esportazione di servizi, che nel 2019 ha contribuito all'economia del Paese con oltre 28 miliardi di sterline.

VisitBritain ha elaborato le stime relative alla chiusura del 2022 pronosticando di toccare quota 26,7 milioni di visite dall’estero entro fino a dicembre. “Si tratta di un miglioramento rispetto alla nostra precedente previsione formulata a febbraio - commenta Cristina Bernabé (nella foto), manager VisitBritain Italia e Spagna -. Secondo questi dati raggiungeremo il 65 per cento dei risultati del 2019, con una spesa dei visitatori stranieri di 21,6 miliardi di sterline, il 76 per cento di tre anni fa”.



VisitBritain punta sul trade e invita a mettere in agenda una serie di appuntamenti. Alla partecipazione a TTG Travel Experience si somma quella a Trade Workshop, sia virtuali, sia in presenza, organizzati in varie città italiane.



“A luglio siamo partiti con una campagna di marketing b2b2c con Boscolo che continuerà in autunno e inverno con due Boscolo Days e un trade webinar tra gennaio e febbraio. Infine, non mancherà uno Showcase Britain” conclude Bernabè. G. G