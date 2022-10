Spagna sulla strada del pieno recupero: tutte le cifre dell'Italia

I dati dell’ente del turismo lo confermano: il 2022 della Spagna è stato l’anno del recupero quasi totale dei numeri del post-pandemia. Da gennaio ad agosto dell’anno gli italiani che hanno visitato la Spagna sono stati 2 milioni e 721.503, con un incremento del 224%; nel solo mese di agosto le presenze sono state 639.323. “In questo mese - sostiene Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano (nella foto) - l’incremento di presenze rispetto allo scorso anno è stato del 106,4%. Rispetto ai primi otto mesi del 2019 l’arrivo di turisti italiani in Spagna ha recuperato l’86%”.

Incoraggianti anche i dati relativi alla spesa turistica dei nostri connazionali che, sottolinea la direttrice, fino ad agosto è arrivata quasi ai livelli dello stesso periodo del 2019 (oltre il 94%).

La spesa media giornaliera dei visitatori italiani è di 1.030 euro (148 euro al giorno), per un totale di 2 milioni e 418mila euro. La durata della permanenza in Spagna dei turisti italiani in agosto è mediamente di 6,9 giorni.



Il quadro generale

A livello generale, secondo gli ultimi dati dei sondaggi Frontur ed Egatur diffusi dall’Instituto Nacional de Estadística (INE), le cifre per il periodo tra gennaio e agosto 2022 indicano l’arrivo di 48,1 milioni di turisti internazionali, il 220,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Guida la classifica il Regno Unito con 10,2 milioni di viaggiatori, seguito dalla Francia con quasi 7 milioni e dalla Germania, a quota 6,5 milioni. Nel solo mese di agosto sono arrivati nel Paese 8,8 milioni di turisti internazionali, il 69,7% in più rispetto allo stesso mese del 2021. Anche per questo mese il podio vede la Gran Bretagna sul gradino più alto, seguita da Francia e Germania.

Photo credit: Giuseppe Fanizza