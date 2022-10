“La mancanza di voli ci penalizza anche perché, allo stato attuale, l’Asia ha solo il 30% della capacità aerea che aveva prima del Covid”. Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, intervenendo nel corso dell’incontro tra Fiavet ed enti del turismo a TTG Travel Experience non ha nascosto le difficoltà del Paese a lasciarsi alle spalle la crisi pandemica. “Nel 2019 - ha raccontato - gli arrivi dall’Italia erano stati 292mila e il gennaio 2020 aveva fatto segnare un incremento di 11 punti percentuali. Le cose non potevano andare meglio: per il mercato italiano la Thailandia era la seconda meta a lungo raggio dopo gli Stati Uniti. Poi è arrivato il Covid”.

Le previsioni

Ora le previsioni sono di chiudere il 2022 con un totale 60mila italiani, per poi salire a 80-100mila il prossimo anno. “La realtà è questa - ha concluso Botticelli -: raggiungeremo i numeri pre-Covid non prima del 2025. Intanto, però, non ci perdiamo d’animo e la nostra campagna invernale, sulla scia del ben noto problema del caro energia, è all’insegna dello slogan: ‘Quest’inverno stacca i termosifoni e vola al caldo della Thailandia, il Paese ‘always warm with no gas’’”.

Stefania Galvan