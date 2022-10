Ungheria, una ripresa tra leisure e Mice

L'Ungheria continua il recupero sul turismo internazionale. Nel periodo tra gennaio e luglio 2022 i visitatori in arrivo dall'estero sono cresciuti del 19,5% e in particolare Budapest ha avuto un exploit con un +133,5%.

In questo quadro l'Italia si conferma un mercato-chiave con un +70% di arrivi e un +40% di pernottamenti. "Attualmente siamo tornati a circa il 60% dei livelli del 2019", commenta Máté Terjék (nella foto), responsabile sviluppo mercato italiano e Uk di Visit Hungary. "L'Italia rappresenta l'ottavo mercato per l'Ungheria e il quarto per Budapest, ma bisogna considerare che le prime cinque posizioni sono ricoperte da Paesi limitrofi che scelgono la destinazione, per esempio, per il turismo attivo".



Negli ultimi due anni l'ente del turismo ungherese ha capito sempre più l'importanza del trade e pertanto ha deciso di continuare a lavorare in questa direzione, portando avanti una serie di attività mirate presentando ai t.o. italiani dei pacchetti disegnati sulle loro specifiche esigenze e immediatamente vendibili in adv.



"Oltre al leisure - conclude Terjék - guardiamo con interesse anche al Mice. Cresce il numero di location per gli eventi ed è un segmento che intendiamo sviluppare nel prossimo futuro".



Gaia Guarino