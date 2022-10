Slovenia oltre le aspettative: “Siamo vicini ai dati del 2019”

"Questo è un anno molto importante per le ripartenza e, dopo due anni di mercato quasi esclusivamente interno, adesso siamo finalmente vicini ai risultati 2019". Sono parole di speranza quelle di Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, a TTG Travel Experience.

Nel corso di un incontro con Fiavet il direttore riporta cifre incoraggianti per il mercato italiano: "Nel solo mese di agosto - dice - gli arrivi dalla Penisola sono stati 103mila e siano all'85% rispetto ai dati pre-pandemia".



Un recupero interessante anche perché, aggiunge il direttore, il turista italiano è altospendente: "Il suo budget medio giornaliero è di 143 euro - riporta -, rispetto ai 90-100 euro al giorno spesi dai tedeschi".

Nella foto Aljoša Ota con altri direttori degli enti nell'incontro con Fiavet