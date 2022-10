Visit Brussels a Rimini per lanciare la nuova offerta tra cibo e Art Nouveau

Gastronomia e Art Nouveau. Sono queste le direttrici che orienteranno l’offerta di eventi e iniziative di Visit Brussels nella prossima stagione. Per dare un assaggio della nuova proposta, l’ente parteciperà a TTG Travel Experience con i rappresentanti delle principali attrattive turistiche della città, che condivideranno con tour operator e agenti di viaggi le nuove opportunità disponibili per arricchire i soggiorni dei clienti: dall’Atomium, che sarà rilanciato come destinazione Mice; al Parlamento europeo, che aprirà a visite didattiche ed esperienziali.

Previsti anche percorsi guidati in esterna, alla scoperta dell’intero Quartiere Europeo a piedi, in monopattino, di corsa o in bicicletta; e partentesi dedicate all’anima più gaudente e allegra di Bruxelles (locali e bar iconici).