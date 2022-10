Arabia Saudita oltre il raddoppio: i dati premiano gli investimenti

di Gaia Guarino

L'Arabia Saudita raggiunge un importante risultato emergendo come la destinazione con la crescita più rapida tra i Paesi del G20. Secondo i dati del Barometro del Turismo dell'Unwto, infatti, il turismo internazionale nel Regno fa segnare una vera e propria impennata, con un +121% rispetto ai livelli pre-Covid.

Tali cifre confermano non soltanto il successo degli investimenti che il Governo saudita sta facendo per implementare il comparto turistico ma anche l'abilità dimostrata nel rispondere efficacemente alla crisi pandemica. "Il riconoscimento dei traguardi dell'Arabia Saudita da parte del Barometro del Turismo dell'Unwto è una pietra miliare della nostra straordinaria ripresa", dichiara Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo saudita e presidente del cda di Saudi Tourism Authority.



Continua dunque la corsa verso il 2030, anno entro il quale il Paese punta a far sì che la travel industry generi il 10% del Pil creando, nel frattempo, un milione di opportunità d'impiego nel settore.