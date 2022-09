Natura e gastronomia: la strategia dell'Estonia sul mercato italiano

di Amina D'Addario

Una destinazione ben collegata all'Italia, da sempre apprezzata per la sua natura e le molteplici attività all'aria aperta. Ma sempre di più anche per i sapori della sua cucina. Sono molteplici i motivi per visitare l'Estonia, Paese che nei giorni scorsi ha scelto di presentarsi al mercato della Penisola nel corso di un evento a Roma dedicato agli operatori.

“La nostra natura, assai diversa da quella italiana, sa affascinare gli italiani e stimolare il desiderio di attività outdoor - ha sottolineato la responsabile comunicazione per Visit Estonia, Kadri Gröön - così come i sapori della nostra cucina”, arricchitasi negli ultimi anni di proposte sostenibili e “recentemente affermatasi grazie all'inserimento di 31 ristoranti nella prestigiosa guida Michelin”.



Ha invece puntato l'attenzione sull'accessibilità la b2b marketing manager dell'ente, Kristiina Talisainen: “L'Italia e l'Estonia sono molto ben collegate dalle due compagnie low cost Ryanair e Wizz Air con oltre 20 voli a settimana da 8 città italiane e dalle molteplici possibilità di raggiungere Tallinn attraverso diversi hub europei con compagnie di linea”.