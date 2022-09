Thailandia, estesa la durata dei visti per incentivare gli arrivi: le nuove regole

La Thailandia estende la durata dei visti per stimolare gli arrivi internazionali. Il Ccsa (Centro thailandese per l’amministrazione della situazione Covid-19) ha approvato la proposta della Tourism Authority of Thailand di portare il periodo di soggiorno a 45 giorni per i turisti provenienti da Paesi o territori aventi diritto all’esenzione dal visto – Italia inclusa - e a 30 giorni per quelli idonei per un visto all’arrivo.

La nuova regolamentazione – fa sapere l’ente attraverso una nota - sarà in vigore per sei mesi, dal 1° ottobre 2022 fino al 31 marzo 2023.



Richiesta dei visti

Il visto può essere richiesto presso l’Ambasciata Reale Thailandese o il Consolato Generale reale nel Paese di residenza. I numeri di contatto sono disponibili su thaiembassy.org.



Per procedere con le richieste online, invece, i viaggiatori possono verificare la propria idoneità sul sito ufficiale del visto elettronico thaievisa.go.th.