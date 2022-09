Il Giappone riapre completamente: le regole di ingresso per i visitatori internazionali

Il Giappone si appresta a riaprire ai viaggi individuali dall’11 ottobre, ma restano alcuni requisiti da rispettare per i visitatori. Il Governo richiederà infatti - precisa l’Ente del Turismo Giapponese in una nota - il certificato vaccinale con indicazione delle tre dosi effettuate o, in alternativa, un tampone Covid negativo ad almeno 72 ore dall’ingresso nel Paese.

“Dopo più di due anni di immensi sacrifici da parte dei partner del settore è stato finalmente annunciato il ripristino dei viaggi individuali a scopo turistico - commenta Satoshi Seino, presidente di Jnto -. Anche nel corso della pandemia Jnto ha continuato a lavorare a stretto contatto con gli enti locali, i Dmo, le compagnie aeree domestiche e internazionali per prepararsi alla riapertura dei flussi inbound. Sulla scia della rimozione del divieto ai viaggi individuali, del ripristino dell’esenzione dal visto e della rimozione del tetto giornaliero agli arrivi intendiamo riprendere a pieno regime le attività promozionali congiunte con compagnie aeree e agenzie di viaggi. Intendiamo poi affiancare turismo sostenibile, turismo d’avventura, turismo luxury e Mice alla promozione di quelli che sono stati, finora, i punti di forza dell’offerta giapponese come cultura, storia, natura e cucina per accogliere al più presto e in tutto il Giappone i visitatori internazionali”.