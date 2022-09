La Thailandia si prepara a togliere qualsiasi forma di restrizione e ad avviare un piano di incentivazione del turismo per riavviare completamente la macchina del settore, fondamentale per l’economia del Paese.

Il giorno della svolta sarà sabato prossimo, il primo ottobre, quando alle frontiere non verrà più richiesta la prova di vaccinazione così come non sarà più necessario un test negativo. Un passo molto importante per una delle realtà che ha tenuto altissima la guardia nel corso della pandemia e che lascia ormai solo la Cina come destinazione orientale con forze di restrizione elevate.



Permessi di soggiorno

Per incrementare i flussi e soprattutto aumentare le presenze e le entrate economiche, si legge su Preferente, il Governo ha deciso anche di estendere la durata del permesso di soggiorno per i turisti portandolo da 30 a 45 giorni per i mercati che non necessitano il visto d’ingresso e da 15 a 30 per tutti gli altri.