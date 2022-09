Barbados, revocate tutte le restrizioni anti-Covid

Revocati tutti i protocolli anti-Covid alle Barbados. Dopo un primo alleggerimento delle misure di ingresso lo scorso agosto, il Governo locale ha deciso di abbandonare le restrizioni rimanenti per i turisti.

Per raggiungere la destinazione non è quindi più necessario esibire offettuare test, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, riporta TravelMole.



L'uso delle mascherine sarà facoltativo, mentre resterà obbligatorio per accedere alle strutture sanitarie e per viaggiare sui mezzi pubblici, nonché in caso di positività al virus.