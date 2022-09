Arabia Saudita, apre ad AlUla il primo Banyan Tree: il lusso sulle orme dei Nabatei

di Gaia Guarino

L'ospitalità di lusso dell'Arabia Saudita mette a segno un altro colpo. Sorge nel suggestivo panorama di AlUla il Banyan Tree AlUla Resort, la cui apertura è prevista per ottobre.

Si tratta di un progetto sviluppato dalla Royal Commission for AlUla con la volontà di portare un nuovo concetto di luxury wellness in un luogo dall'inestimabile valore storico-culturale.



Per Banyan Tree si tratta della prima proprietà nel Paese e ancora prima di essere ufficialmente inaugurato.



La struttura si ispira all'architettura nomade dei Nabatei: le residenze sono infatti tende che permettono agli ospiti di immergersi completamente nelle atmosfere tradizionali di AlUla.



Il resort include, inoltre, due spazi destinati alla ristorazione e una Spa dove potersi rilassare con trattamenti che uniscono lo stile asiatico a quello tipicamente arabo.