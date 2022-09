Buone notizie in arrivo dal Giappone. Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, che cita il quotidiano Nikkei, il primo ministro Fumio Kishida darà l’annuncio nei prossimi giorni del ripristino degli ingressi individuali di turisti in regime di esenzione del visto, insieme alla rimozione del limite giornaliero agli ingressi.

Il vicesegretario capo di Gabinetto, Seiji Kihara, ha confermato questa settimana che il Governo sta rivalutando le politiche di controllo dei confini e in particolare il limite giornaliero agli ingressi, recentemente innalzato a 50mila persone.

“Rivedremo le restrizioni nel loro complesso. Ce ne occuperemo in un futuro non distante - ha dichiarato Kihara -. Il Giappone ha numerose attrazioni stagionali in autunno e inverno. Sappiamo che all’estero ci sono molte persone che vogliono visitare il Paesee”.



Kihara ha ammesso inoltre che il Paese rischia di farsi distanziare nella corsa ad attrarre turisti internazionali, e che non dovrebbe perdere l’occasione di ripristinare i flussi, approfittando anche dell’attuale debolezza dello yen.