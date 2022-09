Francia, estate con il segno più: gran ritorno degli stranieri

La Francia è stata una delle protagoniste dell'estate, con un vero e proprio exploit di visitatori stranieri.

Il numero di turisti italiani è cresciuto del 33% rispetto al 2019, segno non soltanto di una ripresa ma di una sincera rinascita, e tra le mete da loro maggiormente apprezzate vi è la regione Paris Ile-de-France.



Il distretto dove sorge la capitale, infatti, ha complessivamente accolto 12,6 milioni di stranieri da giugno a settembre 2022, con il mercato Italia nella top 5 subito dopo Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Germania.



Bene anche la Costa Azzurra, dove gli italiani hanno confermato la loro presenza massiccia posizionandosi come terzo mercato dietro Usa e Uk nei mesi di luglio e agosto.



Altre destinazioni gettonate dai viaggiatori esteri sono state la Normandia, la Bretagna e la Loira insieme alla Corsica, riscoperta grazie a itinerari green. E proprio il turismo sostenibile è oggi uno dei temi principali per l'autunno, stagione che già per settembre vede delle proiezioni positive, con un +43% di visitatori contro il 2021. G. G.