"Siamo i preferiti tra i Paesi vicini dell'Italia. Un bel regalo per me". Così Oskar Hinteregger (nella foto), direttore uscente di Austria Turismo, stila un bilancio dei suoi 5 anni di lavoro sulla Penisola.



Ai microfoni di Gente di Viaggi il manager ricorda i recenti avvenimenti, anche quelli più difficili degli ultimi anni, e l'impegno che lascia come eredità al suo successore.