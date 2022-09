La Spagna ha esteso le sue regole per i viaggiatori non completamente vaccinati provenienti dai Paesi extra Ue fino a metà novembre. In dettaglio, i turisti non completamente vaccinati non Schenghen continueranno a essere tenuti a fornire la prova di un recente test negativo per Covid-19 per entrare nel Paese, o la prova di essere recentemente guariti dal virus.

Le regole per i minori

Come riporta TTG Media, i bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati dalle regole, compresa la compilazione del modulo di controllo sanitario prima del viaggio in Spagna.



Anche i viaggiatori in grado di fornire la prova della vaccinazione completa contro Covid-19 o dela guarigione da Covid-19 avvenuta negli ultimi sei mesi non dovranno compilare il modulo.

In tutti gli altri casi, il modulo va compilato nelle 48 ore precedenti la partenza.