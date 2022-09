Austria Turismo: parte il mandato italiano del nuovo direttore Herwig Kolzer

di Alberto Caspani

Herwig Kolzer, il nuovo direttore di Austria Turismo, che subentra a Oskar Hinteregger dopo 5 anni d'intensa attività in Italia, è arrivato a Milano. Nell'innovativo ristorante di Cavoli a Merenda, i due colleghi hanno brindato all'inizio dei loro nuovi percorsi professionali, che vedranno Hinteregger sempre impegnato a promuovere l'Austria, ma per questo mandato a Budapest, in Ungheria.

"Il lavoro svolto in Italia è stato tanto prezioso quanto piacevole - ha spiegato il direttore uscente - perché gli scambi turistici crescono e si rafforzano solo quando abbiamo modo di immergerci nella vita quotidiana di un altro popolo; operare in uno dei Paesi più belli del mondo, come l'Italia, è un dono di cui essere sempre riconoscenti, gratificato oltretutto da una media annuale di circa 1,2 milioni di visitatori italiani in Austria".



"Le mie competenze sono estese anche al mercato spagnolo - ha sottolineato Herwig Kolzer (nella foto a sin.) - e sono convinto che la maggior sensibilità post-pandemica per le destinazioni di breve raggio offra grandi margini di crescita sia nei rapporti con l'Italia che con la Spagna. I pilastri della promozione saranno la cultura cittadina e la rigenerazione nella natura, ma con un occhio puntato su tesori nascosti come l'affascinante area del Burgenland".