Cina, il Comac 919 verso la certificazione

Si avvicina il debutto nei cieli del C919. Il 19 settembre, infatti, dovrebbe tenersi a Pechino la certificazione dell’aereo da parte della Civil Aviation Administration of China (Caac), anticipa simpleflying.com.

L’aeromobile è il primo aereo commerciale interamente progettato e realizzato in Cina e con il quale il Paese punta a lanciare la sfida a Airbus e Boeing per diventare un soggetto forte anche sul fronte della produzione di velivoli.



Realizzato dalla Comac (Commercial Aircraft Corporation of China), il C919 avrà una capacità complessiva di 169 posti e si muoverà su rotte di corto e medio raggio.