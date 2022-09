Nuova Zelanda: stop a tutte le restrizioni Covid

La Nuova Zelanda ha cancellato tutte le restrizioni legate al Covid. Per entrare nel Paese, ai turisti non sarà più chiesto di essere vaccinati nè di esibire un test negativo o eseguirne all'arrivo. Inoltre sono caduti tutti gli obblighi sull'utilizzo della mascherina, anche se le singole strutture potrebbero ancora richiederle.

Come riporta travelmole.com il primo ministro Jacinda Ardern ha definito quest decsione "una pietra miliare" con cui "riprendiamo il controllo".



Air New Zealand ha comunque affermato che continuerà a mettere a disposizione le mascherine per i clienti che desiderano utilizzarle in volo.