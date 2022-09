L’Egitto riparte da archeologia e ambiente

di Alberto Caspani

Per l’Egitto il 2022 è l’anno dell’archeologia e dell’ambiente. In occasione della Missione Fiavet Friendship Egypt, organizzata a Sharm el Sheik da Fiavet-Confcommercio ed Ente del turismo egiziano, l’offerta turistica dell’antica terra dei faraoni punta sul richiamo internazionale del Bicentenario dell’Egittologia (propiziato dalla traduzione della Stele di Rosetta nel 1822), ma anche sui 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon.

“Grazie alla nuova campagna “Egypt life” al via in Italia dal prossimo autunno - ha dichiarato Amr El Kady, presidente dell’Ente del turismo egiziano (nella foto) - vogliamo offrire un’immagine viva del Paese, in cui la nostra antichissima tradizione di civiltà trova innesto sui grandi temi d’attualità internazionale, primo fra tutti l’ambiente. Per questo abbiamo scelto Sharm el Sheik come sede della prossima Cop27, in programma dal 6 al 18 novembre: grazie ai voli di Air Cairo, alla nuova strada del Sinai e ai treni ad alta velocità in servizio fra Luxor ed Aswan dal 2024, la capitale del Mar Rosso permette oggi rapidi collegamenti verso la Valle del Nilo per integrare l’offerta mare tradizionale, valorizzando attrattive storiche e archeologiche fra cui il monastero di Santa Caterina (dove sono in costruzione moderni complessi alberghieri), la città di El Galala, i nuovi musei di Hurgada o della stessa Sharm el Sheik”.