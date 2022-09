Baleari tutto l’anno: eventi, sport e cultura per vivere le isole anche in inverno

Turismo tutto l’anno. Il Governo delle Baleari, che da poco ha approvato la ‘Legge sulla Circolarità e Sostenibilità del Turismo’, porta avanti gli impegni per rendere le isole una destinazione da vivere 365 giorni.

Alla base della strategia c’è un grande lavoro di diversificazione dell’offerta, attraverso la promozione di fiere, attività culturali, eventi sportivi ed esperienze culinarie.



Sono perciò diverse le esperienze legate allo sporto e alla cultura in programma nell’arcipelago nel periodo di settembre: si spazia dai concerti del Cranc Festival - in scena dal 22 al 25 settembre a Minorca -, passando per i celebri eventi sportivi di Triathlon a Formentera (Illa de Formentera Triathlon, in partenza il 1° ottobre da Es Puyol) e Maiorca (Ironman, in programma il 24 settembre a Playa de Muro), fino alla possibilità di gustare i prodotti del luogo durante la “Tapaví” di Santa Eulària nell’Isola d’Ibiza.