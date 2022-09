Da oggi lo stop ai visti per i Russi: ecco le nuove regole

È operativa da oggi la risoluzione dell’Unione europea che sospende in maniera integrale l’accordo siglato in passato con la Russia bloccando quindi il sistema che consentiva un rilascio agevolato dei visti per i cittadini del Paese che vogliono recarsi in uno del Paesi membri dell’Ue.

I dettagli

Dopo l’accordo raggiunto la scorsa settimana sono state ora definite anche le linee che verranno adottato nel caso di richiste dei visti da parte dei russi: tra queste l’aumento dei diritti, il cui costo passerà da 35 a 80 euro, un sensibile incremento dei tempi necessari per l’elaborazione e l’obbligo di presentare altra documentazione supplementare in aggiunta a quella tradizionale. Inoltre ci sarà un giro di vite anche sul rilascio nei confronti dei gruppi.



All’annuncio del nuovo provvedimento che di fatto suona come un’altra sanzione nei confronti della Russia, il Governo del Paese aveva a sua volta anticipato che avrebbe provveduto con decisioni simili e con altri tipi di ritorsioni.