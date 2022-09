Ercolini, Irlanda: “Il sentiment del trade è positivo”

di Gaia Guarino

L'Irlanda continua il suo recupero sul 2019 e lo fa seguendo un ottimo ritmo su tutti i mercati. Guardando nello specifico agli accessi in termini di volato, l'Italia si conferma tra i primi Paesi in Europa per numero di voli restando salda nella top 10.

"Aspettiamo i dati definitivi successivi al mese di luglio dove prevediamo comunque una crescita", spiega Marcella Ercolini (nella foto), direttrice di Turismo Irlandese. "Il sentiment del trade è positivo, abbiamo avuto il tutto esaurito nelle fasce di ospitalità più alte durante l'estate e anche adesso, sono numerose le partenze di settembre".



Grazie a Ryanair aumentano i collegamenti con l'Italia, si aggiungono infatti il Genova-Dublino e il Roma-Cork, con un'estensione su base annuale dei voli in direzione Cork operati da Milano e Venezia.



"In questo modo gli italiani potranno sfruttare più facilmente ponti come quello del 31 ottobre-1 novembre", conclude Ercolini. "Halloween è nato in Irlanda e in questo 2022 tornano il Púca Festival e le varie manifestazioni a Dublino mancate negli ultimi due anni. Infine, il Bram Stoker Festival omaggerà i 125 anni dalla pubblicazione di Dracula".