Croazia, ad agosto sfiorati i 5 milioni di arrivi

La Croazia continua sulla via della ripresa. In agosto si sono registrati 4,6 milioni di arrivi e 32 milioni di pernottamenti, ovvero il 6% e il 4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Per quanto riguarda gli arrivi nel mese di agosto, la maggior parte dei turisti stranieri erano tedeschi (quasi un milione), italiani (quasi 400mila), seguiti da austriaci e polacchi.



Guardando ai pernottamenti, in agosto la maggior parte dei turisti proveniva da Germania (8,3 milioni pernottamenti), Slovenia (2,8 milioni pernottamenti), Italia (2,1 pernottamenti),

Polonia (2,1 milioni pernottamenti) e Austria (2,1 milioni pernottamenti).



“Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati e vorrei ringraziare tutti lavoratori nel settore per l'impegno, il lavoro, l'adattabilità e la responsabilità. L'anno turistico continua e siamo felici che anche le previsioni per il futuro siano molto buone. Credo infatti che tali risultati proseguiranno per tutto l’anno” ha commentato il ministro del Turismo e dello sport, Nikolina Brnjac.



“Ottime le proiezioni su settembre, soprattutto nel segmento nautico e dei viaggi d'affari” ha aggiunto Kristjan Stanicic, direttore generale dell’ente nazionale croato per il turismo.



“In agosto – chiude Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’ente in Italia - abbiamo riscontrato un trend positivo e una crescita del flusso turistico dalla Italia. Le mete preferite dagli italiani sono state Novalja, Medulin, Rovinj, Pula, Mali Losinj, Porec, Dubrovnik. I turisti italiani nel mese di agosto hanno totalizzato 398mila 528 arrivi (+93% sul 2021) e oltre 2 milioni 115mila pernottamenti, ovvero 74% in più del 2021. Nei primi 8 mesi dall’Italia abbiamo registrato arrivi e pernottamenti raddoppiati rispetto all’anno scorso”.



Per quanto riguarda i prodotti, grande richiesta per la vacanza in barca, i campeggi, la vacanza attiva. La Croazia poi, con numerosi festival di musica, manifestazioni sportive e nuovi investimenti si è affermata come destinazione a tutto tondo, in grado di garantire ai suoi ospiti un soggiorno sicuro e di qualità.