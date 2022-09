Vallonia, previsioni ottimiste per i prossimi mesi

La Vallonia guarda ai mesi a venire con ottimismo. In attesa dei dati ufficiali, risultano già buone le proiezioni del primo quadrimestre 2022 che confermano un trend positivo relativamente al numero di arrivi.

Non mancano inoltre le attività in programma tra settembre e ottobre, nonché quelle previste per il 2023. "Nei prossimi giorni saremo presenti al Salone del Camper allo stand di Io Viaggio in Camper, t.o. con cui abbiamo iniziato una collaborazione per la programmazione di questo tipo di itinerari", racconta Silvia Lenzi (nella foto), Italian market manager per Ufficio Belga per il Turismo Vallonia.



Nelle settimane successive, l'appuntamento con l'ente del turismo vallone sarà invece a Rimini in occasione di TTG Travel Experience, per proseguire poi con diverse iniziative in vista dell'inverno. "Per il 2023 - conclude Lenzi - avremo un piano marketing ricco di collaborazioni con i t.o. ed educational formativi per far conoscere l'offerta della destinazione".



Si evolve anche il sito valloniabelgioturismo.it con l'aggiunta di nuove sezioni, tra cui 'In Vallonia con il mio cane' dedicata a chi si sposta con i propri amici a quattro zampe. G.G.