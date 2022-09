Adutei, Aljoša Ota: “Proiettati verso il 2023”

Adutei di nuovo in pista dopo la pausa estiva. L’associazione che raccoglie alcuni dei delegati ufficiali del turismo estero in Italia ha fatto tappa ieri sera a Milano per il tradizionale premio dedicato alla stampa (nella foto, i delegati insieme ai premiati).

Con l’occasione, i delegati hanno presentato dati e novità nel corso del workshop che ha preceduto la premiazione degli articoli selezionati. Dati nella maggior parte dei casi improntati alla grande soddisfazione per i risultati estivi e alla prudenza per le previsioni sulla stagione autunno-inverno ormai alle porte.



“Siamo giunti quasi alla fine del mio secondo mandato – ha commentato il presidente di Adutei, Aljoša Ota -. Durante la prossima edizione di TTG Travel Experience si riunirà il direttivo dell’associazione e in quella data si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche. Il mio bilancio è positivo: in questi anni Adutei è cresciuta e ha saputo dar voce alle esigenze dei rappresentanti dei diversi paesi. Questo malgrado le enormi difficoltà patite nei lunghi mesi di pandemia, che hanno praticamente bloccato i flussi turistici outgoing”.



Ma ora si è ripartiti, e i numeri sono positivi. “Continueremo nel solco delle iniziative per il trade. Dopo l’Academy tenuta in maggio sui nuovi trend del turismo, stiamo programmando un’altra giornata di formazione che tocchi i temi di maggiore appeal del momento. Penso ad esempio al digital marketing o ai nuovi modelli distributivi. Il tutto per arrivare nel 2023 con nuove frecce all’arco e nuove opportunità da proporre al mercato italiano”.

Isabella Cattoni