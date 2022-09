Qatar, arrivi internazionali record a luglio

Qatar Tourism annuncia un nuovo record della destinazione. Nel mese di luglio si sono contati 151mila visitatori, un dato altissimo che non si vedeva dal 2017 e che rispetto allo stesso mese del 2021 si traduce in un +297%.

In vista dei mondiali di calcio, inoltre, il Qatar ha anche aggiornato la propria policy anti-Covid così da rendere più semplice la partecipazione alla FIFA World Cup in programma a partire da novembre. Come si legge su breakingtravelnews.com, infatti, in aggiunta alla rimozione dell'obbligo di mascherine si è deciso che per entrare nel Paese è sufficiente un test molecolare negativo effettuato entro le 48 ore precedenti la partenza o un tampone antigenico nelle 24 ore antecedenti al decollo.



Gaia Guarino