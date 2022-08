La Thailandia lancia il TAGTHAi Pass

La Tourism Authority of Thailand, insieme a cinque importanti aziende, ha lanciato il TAGTHAi Pass.

Si tratta di un travel pass ideato per spingere il settore turistico aprendo così un nuovo canale di vendita e distribuzione per gli operatori, essendo allo stesso tempo un pratico strumento per i viaggiatori.



Il TAGTHAi Pass, come riporta breakingtravelnews.com, è il primo pass digitale sviluppato in Thailandia apposta per il turismo. Disponibile sia su iOS sia su Android, costituisce un modo utile per accedere a consigli di viaggio e contatti d’emergenza, nonché a informazioni sui servizi - specialmente quelli raccomandati dalla gente del luogo - in città come Bangkok, Chiang Mai e Phuket.



Gaia Guarino