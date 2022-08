La Fifa World Cup in Qatar si avvicina, ampliato il calendario degli eventi

La Fifa World Cup in Qatar si avvicina, ma nonostante le previsioni parlino di oltre un milione di appassionati di calcio pronti ad arrivare nel Paese, non tutti soggiorneranno entro i confini nazionali. Grazie ai numerosi voli operati dalle principali città del Medio Oriente verso Doha (oltre 90), a beneficiarne sono gli hotel degli Emirati Arabi, dell'Oman e dell'Arabia Saudita.

Per agevolare i pernottamenti in Qatar, verranno predisposte anche due navi da crociera in veste di hotel galleggianti, nonché mille tende nel deserto.

In ogni caso saranno costanti le navette attive da luoghi come Muscat, Riyadh, Jeddah e Kuwait City.



Come riporta breakingtravelnews.com, parallelamente ai match del campionato mondiale non mancherà un ampio programma di intrattenimento. Ne sono un esempio i festival nel calendario eventi dell'Arabia Saudita, dove sono attesi 30mila visitatori connessi alla World Cup, e in Oman, dove il Ministero del Turismo sta già calcolando il complessivo impatto economico sulle finanze nazionali.

G.G.