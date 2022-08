L’Unione Europea starebbe per modificare l’accordo sui visti turistici per i russi. Il tema sarà uno degli argomenti della riunione informale dei ministri degli Esteri della Ue prevista per domani e mercoledì a Praga, secondo quanto riporta Repubblica.it.

Un giro di vite che potrebbe essere pesante per i Paesi, come l’Italia, che ricevono molti visitatori dalla Russia, sebbene i dati di quest’anno mostrino che i flussi provenienti dal Paese si siano già quasi del tutto fermati anche senza restrizioni.



L'ipotesi sul tavolo è quella di sospendere l'accordo che aveva facilitato ad oggi l'emissione semplificata dei visti, ma la Ue è divisa tra chi vorrebbe un bando totale e chi è riluttante a colpire la popolazione russa per le decisioni del Cremlino. Un primo passo potrebbe essere quello di rendere più complicata e costosa la richiesta dei documenti d'ingresso per i Paesi dell'Unione. E i visti per ragioni umanitarie o per i dissidenti resterebbero comunque in vigore.



Alcuni Paesi già hanno chiuso in maniera autonoma le porte al turismo russo: Polonia e i Paesi Baltici, fra tutti, mentre altri, come la Finlandia e la Danimarca, stanno per farlo.