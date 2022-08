Grecia: impennata della ricerca online di viaggi su sette mete

La crescita della domanda online di viaggi continua decisa e su sette destinazioni greche, Atene, Salonicco, Mykonos, Santorini, Naxos, Rodi ed Elounda, ha raggiunto livelli record.

Questo il quadro tracciato dall’indagine di Tourix riportata da TravelDailyNews, che per il periodo gennaio - luglio 2022 registra un aumento del volume totale delle ricerche online di alloggi ad Atene del 74% rispetto al 2019 e del 234% rispetto al 2021.



Per il medesimo periodo Salonicco mostra un aumento del volume totale delle ricerche di alloggi online del 52% rispetto al 2019 e un aumento del 187% rispetto al 2021.

Per il periodo gennaio - luglio 2022 le ricerche online di alloggi a Santorini crescono del 44% rispetto al 2019 e dell'89% rispetto al 2021. Il Regno Unito e gli Stati Uniti continuano a primeggiare nella classifica, seguiti da Francia e Italia.



I primi Paesi in termini di ricerche di alloggi a Mykonos per il 2022 sono Regno Unito, Stati Uniti e Italia. Rispetto al 2019, i primi sette mesi del 2022 hanno visto un aumento del 47% del volume totale di ricerca online e del 78% rispetto al 2021.



E ancora, Naxos, dove il volume delle ricerche online è lievitato del 57% rispetto al 2019 e del 77% rispetto al 2021.

Su base annua, nei primi sette mesi del 2022 si è assistito a un aumento del 73% del volume totale di ricerca online di alloggi a Rodi rispetto al 2019 e del 131% rispetto al 2021.

Infine, Elounda, la cui crescita di ricerche online è del 65% rispetto al 2019 e del 79% rispetto al 2021.