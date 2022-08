Da Londra a Balmoral: la famiglia reale britannica viaggia in economy

La famiglia reale britannica continua a essere un esempio di parsimonia. Eppure, come riporta Oggi, i passeggeri di un aereo di linea da Londra alla Scozia si sono stupiti quando hanno visto salire a bordo, in classe economica, Kate Middleton con i due figli Charlotte e Louis. Un passeggero ha girato un breve video diventato virale su TikTok.

Kate Middelton era accompagnata dalla babysitter Maria Teresa Borrallo e da due uomini della scorta. Con lei la secondogenita Charlotte e il terzogenito Louis, in volo verso la Scozia, a Balmoral, dove trascorreranno con la regina gli ultimi giorni di vacanza prima di cominciare la loro nuova scuola vicino a Windsor.

William è partito prima, accompagnato dal primogenito George.



Non è la prima volta che i duchi di Cambridge volano in economy e non hanno mai avuto problemi; anche questa volta nessuno li ha infastiditi o scattato fotografie.