Marocco, ripresa del turismo: 3,2 milioni di arrivi a giugno e luglio

Il Marocco festeggia la ripresa del turismo con degli ottimi risultati estivi, addirittura comparabili a quelli di tre anni fa. Guardando ai numeri di giugno e luglio si contano infatti 3,2 milioni di arrivi, il 65% dei quali solo a luglio con oltre 2 milioni di visitatori.

Come riporta Ansamed, i pernottamenti registrati nel bimestre in analisi ammontano a 3,8 milioni per un volume d'affari di circa 3 milioni di euro.



Il dato è più che positivo in quanto rappresenta l'81% di quanto realizzato nel 2019. G. G.