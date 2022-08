Arrivano ulteriori novità dal Giappone, che sembra intenzionato a far ripartire la macchina del turismo dopo più di due anni di stop dovuto alle restrizioni per il Covid. Il Paese, infatti, è uno dei pochi al mondo che sono ancora chiusi parzialmente ai flussi turistici a causa dei vincoli imposti ai viaggi per la pandemia.

Dopo aver annunciato qualche giorno fa che è allo studio l’eliminazione del test PCR per i viaggiatori completamente vaccinati, nei prossimi giorni, secondo Preferente, il Giappone annuncerà a breve la riapertura dei confini anche per i turisti individuali.



Fino ad oggi, infatti, i pochi flussi arrivati nel Paese facevano necessariamente parte di viaggi di gruppo. Da settembre, invece, secondo le fonti, il Giappone dovrebbe riaprire anche agli individuali, purché il loro viaggio sia organizzato da un’agenzia.